Diretta Scommesse, le indagini vanno avanti: segui il LIVE

11:30

Santon: non sono io quello dell'identikit di Corona

L'ex giocatore dell'Inter negli ultimi giorni è stato bersagliato sui propri profili social dai tifosi inferociti. Ma l'ex terzino - in un'intervista a Repubblica - ha smentito categoricamente. "Ho lasciato il calcio, e non intendo rientrarci per questa vicenda che non mi appartiene. Non sono io l'ex giocatore dell'Inter il cui zio fa da informatore a Fabrizio Corona. Lui parla di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho che si è trasferito alla Roma, ed è chiaro che i tifosi pensano a me. Ma io non c’entro niente. Non so nulla di chat e di scommesse .

11:20

Scommesse: Fagioli, il primo scatto social dopo la bufera del betting

Il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli torna sui social dopo il caso scommesse che lo ha visto coinvolto in prima persona. Sul profilo social della fidanzata, il calciatore della Juventus appare in compagnia del proprio cane. Un momento in famiglia molto intimo, in un periodo non semplice per Fagioli e per tutta la sua famiglia.

11:10

Scommesse, il dg Marino invoca codice etico: "Dobbiamo proteggere i club"

Il direttore generale dell'Udinese Pier Paolo Marino è tornato a parlare della vicenda betting, cercando una soluzione per tutelare i club. "Il codice etico è l'unica mossa che tutela le società - ha sottolineato il dirigente - va fatto sottoscrivre ai ragazzi già nel settore giovanile. Ritengo che questo sia un deterrente per evitare la deriva delle scommesse".

10:55

Corona: "La malavita serba cercava Fagioli alla Continassa"

Fabrizio Corona continua a imperversare sulle pagine dei giornali. In un'intervista rilasciata questa mattina al quotidiano Il Giornale, l'ex fotografo è tornato a parlare di Nicolò Fagioli. "Le società non possono non sapere - sottolinea Corona nel'intervista - i serbi, brutta gente, andarono a cercare Fagioli alla Continassa, davanti al ritiro della Juventus, ma non lo beccarono. Anche la Juve ha problemi enormi per questa storia".

10:45

Il Ministro Abodi: “No all’omertà sulle scommesse”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi questa mattina ha parlato ai microfoni di Radio 24. "Sulle scommesse c'è ipocrisia - ha parlato il titolare del dicastero dello Sport - chi deve parlare parli, non ci deve essere omertà. Le regole ci sono, i calciatori sanno che non possono scommettere e a maggior ragione lo fanno su quelle illegali. Si scommette in contanti e si alimenta economia criminale. Non credo alle sanzioni esemplari - conclude - ma a quelle giuste: ci sono le norme, vanno applicate”.

10:30

Scommesse: Fagioli verso una squalifica di otto mesi

Entro la fine della settimana potrebbe arrivare il patteggiamento da parte di Nicolò Fagioli. Il calciatore ha iniziato a collaborare con gli inquirenti della Procura federale dallo scorso mese di maggio. La sua collaborazione, e la richiesta di patteggiamento potrebbero portare a una squalifica di otto mesi, fino al termine dell'attuale stagione. Il giocatore nella sentenza potrebbe avere delle pene accessorie, come quella di dover andare nelle scuole per parlare ai ragazzi della ludopatia.

10:20

Fagioli, il blitz della Polizia è del 23 maggio

L'indagine sulla vicenda del betting parte da lontano, anche se il caso è esploso soltanto negli ultimi dieci giorni. Lo scorso 23 maggio il giocatore della Juventus era già stato interrogato dalla Polizia dopo un incontro sospetto legato all'indagine che stavano portando avanti i pm della Procura della Repubblica di Torino sulle piattaforme illegali di scommesse.

10:10

Scommesse: il Ministro Abodi difende Gravina

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha respinto l’idea delle dimissioni da parte del presidente federale Gabriele Gravina avanzata in questi giorni dal mondo della politica. “Chiedere le dimissioni di Gravina da presidente della Figc in relazione al caso delle scommesse illecite penso che sia una richiesta per distrarre - ha commentato il Ministro dello Sport Andrea Abodi a Radio 24 - la Figc è responsabile del sistema ma ha fatto corsi di formazione per ragazzi di ogni età. Ci sono poi le responsabilità delle leghe che non sempre fanno tutto quello che dovrebbero fare in termini di formazione, e poi le responsabilità dei club e individuale”.

10:00

Scommesse: i sospetti della Procura di Torino

Dopo aver avviato l'indagine, gli inquirenti della Procura della Repubblica di Torino stanno passando al vaglio le piattaforme illegali di scommesse incrociando tutti i dati: il sospetto - fin qui non assistito da prove - è che ci possano essere stati casi di frode sportiva.

9:50

Scommesse: Tonali in campo con il Newcastle?

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Chronicle, il Newcastle avrebbe ricevuto il via libera da parte della Football Association per schierare il centrocampista nella prossima partita di Premier League contro il Crystal Palace.

9:40

Tonali-Zaniolo, strategie difensive differenti

Nelle prossime ore gli inquirenti della Procura della Repubblica di Torino avranno modo di ascoltare sia Sandro Tonali ch Nicolò Zaniolo, i due giocatori raggiunti nel ritiro di Coverciano dall'avviso di garanzia per l'accusa di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Tuttavia, davanti alla Procura Federale, i due giocatori potrebbero portare avanti due strategie difensive differenti: l'ex calciatore del Milan sembra intenzionato a patteggiare, l'ex talento della Roma continuerà a repingere le accuse: Zaniolo si è sempre dichiarato estraneo alle scommesse.

9:30

Fabrizio Corona pronto a svelare altri nomi

Questa sera, al termine della partita della Nazionale, Fabrizio Corona sarà ospite nella trasmissione Avanti Popolo condotta da Nunzia De Girolamo. L'ex fotografo è pronto a svelare nuovi nomi dopo aver tirato in ballo nella vicenda betting Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

9:20

Fagioli, la squalifica potrebbe arrivare in settimana

I legali del giocatore della Juventus Nicolò Fagioli stanno definendo con la Procura federale il patteggiamento. Già alla fine di maggio il calciatore ha iniziato a collaborare con gli inquirenti della Figc. Entro la fine della settimana, la posizione del bianconero potrebbe essere definita. Il patteggiamento e la collaborazione di Nicolò Fagioli ridurrebbero in maniera significativa la squalifica che a quel punto potrebbe essere più che dimezzata.

9:10

Il Ministro Abodi: “E’ necessaria la carta dei doveri”

“I calciatori sanno che non possono scommettere - ha dichiarato il MInistro dello Sport Andrea Abodi a Radio24 - in questo caso oltre a violare un divieto si alimenta un'economia criminale che va contrastata. Ecco perché stiamo pensando a una carta dei doveri per mettere le persone davanti alle proprie responsabilità perché i contratti dei professionisti si concentrano sui diritti e poco evidenziano i doveri".

9:05

La critica del Ministro Abodi: "Corona non può essere portavoce delle istituzioni"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto a Radio24, punta l’indice contro Fabrizio Corona. “A me sembra paradossale che un personaggio del genere possa diventare un portavoce di istituzioni - ha dichiarato il Ministro - c’è un segreto istruttorio, penso che siamo andati un po' oltre".

9:00

Tonali ha fretta di chiarire la propria posizione

Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali nelle prossime ore avrà modo di essere ascoltato - via conferenza - dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Torino. Il giocatore, dopo essere stato raggiunto dall'avviso di garanzia nel ritiro della Nazionale di Coverciano, intende chiarire la propria posizione, sia davanti alla magistratura ordinaria che davanti alla Procura federale.

8:50

Dino Zoff: "No alla gogna, ci vuole cautela"

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Dino Zoff ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda betting. "Di sicuro questo mondo non fa una bella figura - afferma il capitano della Nazionale Campione del mondo del 1982 - ma io aspetterei a mettere alla gogna tre o quattro ragazzi. Aspettiamo la chiusura delle indagini e che il quadro sia più chiaro. Vedremo quante persone saranno davvero coinvolte e a che titolo. Evitiamo processi sommari. La ludopatia è un problema che non riguarda solo il mondo del calcio, ma purtroppo tante persone. Si tratta di un problema sociale".

8:45

Tonali e Zaniolo, non si prefigura frode sportiva

Gli inquirenti della Procura della Repubblica di Torino in questi giorni hanno avuto modo di acquisire le chat presenti sui dispositivi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Al momento dal Palazzo di Giustizia di Torino non emergono elementi che possano tirare in ballo i calciatori anche per frode sportiva. Diversa potrebbe essere la valutazione davanti alla Procura federale.

8:35

Fagioli pronto a patteggiare

Il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli va verso il patteggiamento. Entro la fine della settimana la Procura federale dovrebbe notificare la volontà della difesa: il calciatore ha già avuto modo di parlare con gli inquirenti che, grazie alla sua autoaccusa, avrebbero aperto il filone di indagini sul betting. Il patteggiamento consentirebbe al giocatore di avere uno sconto di pena del 50%. La violazione dell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportivo comporta una condanna non inferiore ai tre anni di inibizione.

8:30

Tonali, fissata audizione con gli inquirenti

Dopo l'incontro di ieri tra uno dei legali del calciatore del Newcastle Sandro Tonali e i pm dell'inchiesta sul betting, nelle prossime ore il giocatore potrebbe essere ascoltato in video conferenza dagli inquirenti.

Roma, Italia