Corona stasera alle 22.40 parla a Rai Tre tra le polemiche

È il giorno in cui il calcio può di nuovo tremare per le rivelazioni di Fabrizio Corona . «Farò tutti i nomi martedì sera ad “Avanti Popolo”». Eccoci. Alle ore 22.40 circa , quando cioè la partita della Nazionale contro l’Inghilterra sarà finita, nel programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo , Corona dovrebbe comunicare i nominativi degli altri tesserati coinvolti nello scandalo scommesse. L’ultimo nome fatto, quello di Nicola Zalewski , al momento non ha trovato riscontri nelle carte dei magistrati di Torino e neppure nell’indagine della procura della Figc. L’analisi sulle chat di Tonali e Zaniolo offrirà gli elementi necessari a comprendere l’eventuale coinvolgimento del romanista , finito intanto in pasto ai social con un evidente (e neppure troppo collaterale) danno di immagine.

La lista dei nomi coinvolti

E dunque, la lista. Chissà che non sia l’ennesimo falso allarme, dopo quello di venerdì sera sui presidenti coinvolti e quello di domenica con il nome di «un big della Serie A» preannunciato su Telegram ma rimasto solo un sospetto in tendenza per tutta la serata sui social. Nel frattempo, sul web continua a circolare di tutto, inclusi personaggi che rilasciano interviste comunicando di essere la fonte che ha fornito a Corona il materiale sull’inchiesta.

Le polemiche sulla partecipazione di Corona

La sensazione diffusa, comunque, è che stavolta Corona farà fede alla promessa. Del resto, la sua partecipazione a un programma che nella prima puntata ha avuto un audience piuttosto basso (3,6% di share, ultimo tra i talk di informazione), la terza in Rai in meno di un mese, dovrebbe costare ai contribuenti tra gli 8 e i 10 mila euro. Una cifra che ha indignato diversi componenti del CdA della tv di Stato, al punto che dai partiti di opposizione si dicono pronti a chiedere delle interrogazioni per avere chiarimenti dalla governance.