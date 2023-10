Italia-Norvegia U21, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Nunziata

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanetti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Prati, Bove, Ndour; Baldanzi; F.P. Espostio, Oristanio. A disposizione: Rinaldi, Zacchi, Calafiori, Ghilardi, Guarino, Kayode, Turicchia, Casadei, Fabbia, Miretti, Bianco, Giovane, S. Esposito, Ambrosino. Ct: Nunziata.

NORVEGIA (4-3-3): Sjoeng; Lovik, Opsahi, Hjelde, Wolfe; Zafeiris, Amstad, Holm; Mvuka, Hansen-Aaroen, Schjelderup. A disposizione: Tangvik, Hopland, Sjovold, Oppegard, Roaldsoy, Gulliksen, Aasgaard, Karlsbakk, Riisnaes, Skaret. Ct: Jalland.

La gara tra Italia e Norvegia U21 è in programma alle 17:45 allo stadio Druso di Bolzano e sarà visibile su Rai 2.

La gara tra Italia e Norvegia U21 sarà visibile in streaming su Rai Play, selezionando la diretta del canale Rai 2.

L'Italia arriva dalla vittoria in casa della Turchia (2-0), con la Norvegia che continua la sua striscia di vittorie (è a quota 4 di fila). La classifica del gruppo A vede gli azzurrini terzi rincorrere proprio gli scandinavi, secondi a 6 punti (4 per i ragazzi di Nunziata) e all'ultimo posto utile per provare a qualificarsi tra le migliori seconde. Al momento è prima la Repubblica D'Irlanda con 9 punti, ma con una gara in più rispetto agli azzurrini.