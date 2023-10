Scommesse, l'agente di Tonali: "Ora Sandro gioca contro la ludopatia"

ROMA - "Sandro sta giocando una partita più importante contro la ludopatia: ci ha abituati a grandi gare e sono sicuro che la vincerà". A parlare è Beppe Riso, agente di Sandro Tonali che è finito nella bufera per il caso scommesse e come lo juventino Nicolò Fagioli e l'ex romanista Nicolò Zaniolo (ora all'Aston Villa) è indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.

Tonali, le parole del suo agente

"È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli" ha aggiunto il procuratore del centrocampista del Newcastle a margine del convegno organizzato presso l'Ambasciata italiana a Londra. "Spero che la sua esperienza salvi la vita innanzitutto a Sandro - ha aggiunto Riso -. Ha capito che deve affrontare in maniera determinata il suo problema e ha già cominciato un percorso importante. Spero che la sua esperienza salvi la vita anche a quei ragazzi, magari non così benestanti, che incappano nello stesso errore".

Il procuratore di Tonali ringrazia Gravina

L'agente dell'ex milanista poi ha anche voluto ringraziare pubblicamente il presidente della Figc, Gabriele Gravina, per essersi "impegnato a non abbandonare" chi verrà trovato colpevole di scommesse illegali. Intanto Tonali potrebbe già tornare in campo nel prossimo week end di Premier League, con il Newcastle impegnato sabato (21 ottobre) in casa contro il Crystal Palace: "L'ho sentito ieri sera - ha concluso Riso -, si è allenato un'ora e mezza e mi ha detto che durante l'allenamento è stato bene".