Perché lo fanno? Perché dei ragazzi talentuosi, fortunati e milionari infrangono le regole dello sport che li ha resi ricchi, ammirati, invidiati, popolarissimi? Troppe risposte si rincorrono - accavallandosi - in questi giorni, alcune non le condivido affatto: stiamo assistendo al gioco delle giustificazioni che sconfina nel giustificazionismo. Leggo e sento parlare di noia, solitudine, di calciatori che diventano miele per le mosche e qualcuno avverte la necessità di figure disposte a scacciarle. Ieri mi sono imbattuto in un elenco decisamente spiazzante, fuori luogo: “procuratori che non badino solo ai soldi, allenatori paterni, dirigenti attenti, ragazze sensate, amici veri fuori e dentro la squadra”. Se è vero - com’è vero - che gli allenatori e i dirigenti non possono sempre deciderli i calciatori, lo è altrettanto che la scelta di procuratori, fidanzate e amici dentro e fuori è esclusivamente loro. Così come quella di puntare sulle partite. Una persona è quello che è per le scelte che fa ed è responsabile delle proprie decisioni.