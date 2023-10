Scommesse, Tonali conferma di aver puntato sul Milan: i dettagli

Novità sul caso legato a Sandro Tonali , travolto dall' inchiesta scommesse per la quale è attualmente indagato. Il centrocampista del Newcastle ha deciso di collaborare con le autorità , come riportato dai suoi legali , confermando le sue scommesse sul calcio e in particolare sul Milan .

Tonali, scommesse sul calcio e sul Milan

La procura di Torino, dopo l'interrogatorio sostenuto ieri, conferma la circostanza delle scommesse sul calcio e soprattutto sul Milan. Il centrocampista del Newcastle avrebbe sostanzialmente ripercorso quanto aveva già dichiarato domenica scorsa alla procura della Figc.

"Tonali, piena collaborazione con le autorità"

"Sandro Tonali ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti". Queste le prime parole degli avvocati Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno dopo l'interrogatorio del giocatore. "Ieri Tonali si è recato al palazzo di Giustizia di Torino per essere esaminato dal Pubblico Ministero Manuela Pedrotta, così come precedentemente avvenuto con il Procuratore Federale Giuseppe Chiné, nell'ambito dell'indagine sportiva. Ha chiarito in modo esauriente la sua posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti. Essendovi indagini in corso, tuttavia, - sottolineano i due legali del giocatore - non è possibile allo stato rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al precorso già intrapreso".

Newcastle, il comunicato sul caso Tonali

Intanto arriva per la prima volta, dopo giorni di silenzio, una presa di posizione ufficiale da parte del Newcastle. Il club inglese, che ha acquistato Tonali quest'estate dal Milan per 70 milioni di euro, ha condiviso una nota in cui parla per la prima volta dell'inchiesta scommesse legata la giocatore: "Confermiamo che Tonali é oggetto di un'indagine da parte della Procura e della Federcalcio in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. La società e il giocatore non forniranno ulteriori commenti in questo momento".