Belgio-Svezia non si recupera: la decisione dopo l'attentato a Bruxelles

La gara tra Belgio e Svezia , valida per le qualificazioni al prossimo Europeo non riprenderà. Così ha deciso la Uefa dopo che il match è stato prima sospeso e poi interrotto alla fine del primo tempo a causa dell'attentato a Bruxelles che ha portato alla morte di due tifosi svedesi.

Belgio-Svezia, la decisione della Uefa

La partita è stata dichiarata quindi interrotta con il risultato dell'intervallo, di 1-1 firmato Gyokeres e Lukaku su rigore, confermato come finale. Lo rende noto l'Uefa in un comunicato dove specifica che ad ognuna delle due squadre verrà assegnato un punto in classifica. Il Belgio rimane quindi al comando del Gruppo F a 17 punti seguto dall'Austria a 16. La Svezia sale invece a 7.