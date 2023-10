Barella furioso sul caso scommesse: "Siete dei pagliacci!"

MILANO - "Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse, per lo più sul mio lavoro". Così il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in merito alle notizie riportate da 'La Verità' su un possibile coinvolgimento nel caso scommesse.