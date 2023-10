Falcao, archiviato il processo per presunte molestie sessuali

Il processo per presunte molestie sessuali nei confronti di Paulo Roberto Falcao è stato archiviato per mancanza di prove. Leonardo de Mello Concalves, il giudice penale dello stato di San Paolo ha preso questa decisione ritenendo che le accuse verso l'ex centrocampista della Roma, campione d'Italia nel 1983, non fossero ammissibili e che mancassero le prove. "Il processo di polizia è stato archiviato su richiesta dell'Ufficio del Procuratore, che non ha previsto il verificarsi del reato di molestie sessuali", ha dichiarato la Corte Regionale di Giustizia di San Paolo in un comunicato.