Baptista come Bellingham: il paragone dell’ex Roma stupisce tutti

La sua potenza fisica e la sua aggressività in campo gli sono valsi un soprannome importante e unico "La Bestia". Julio Baptista in campo faceva la differenza e in carriera lo ha dimostrato in diverse occasioni. L'ex Roma ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano As e tra i vari temi toccati c'è anche quello del suo approdo al Real Madrid nel 2003 dopo la bellezza di 49 reti segnate in due stagioni al Siviglia.