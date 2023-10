Così si vedrà la Serie A in tv nei prossimi 5 anni: la guida completa

Cosa vedremo su Dazn

Dazn continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM: 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). "Siamo entusiasti di questo risultato. Rimanere la piattaforma di riferimento della Serie A e partner principale della Lega Serie A dimostra la solidità della partnership sviluppata in questi anni, di cui siamo estremamente orgogliosi". Lo afferma il ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, dopo che il broadcaster Ott si è assicurato i diritti di tutta la serie A a partire dal 2024 per altri 5 anni, con sette partite in esclusiva per ogni match day e tre in coesclusiva.

Cosa vedremo su Sky

Sky ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri, ai diritti di archivio delle stagioni correnti e a quelli in esclusiva di tutti i match di Serie A per bar, hotel e altri locali pubblici. Dalla stagione 2024/2025, ci saranno tre appuntamenti serali su Sky e in streaming su Now: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45. A differenza del ciclo attuale, il pacchetto acquisito comprenderà anche 4 big match per ogni stagione e prevede un sistema di pick decisamente più favorevole, che assicurerà a Sky e NOW di trasmettere alcune tra le più importanti sfide per ogni turno. “Abbiamo deciso di incrementare i nostri investimenti nella Serie A per offrire ai nostri abbonati un numero decisamente maggiore di partite di cartello. Dalla prossima stagione avremo, infatti, molte più gare con i top team impegnati, trasmettendo almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato. Offriremo così altre tre grandi serate che insieme al resto dello straordinario calcio di Sky - su tutto l’esclusiva di 185 partite di Champions League, di tutta l’Europa League e della Conference League - ci consentiranno di vivere al massimo tutta la settimana le emozioni del calcio nazionale e internazionale”. Così Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, dopo la decisione dell'Assemblea della Lega Serie A di assegnare i diritti tv del massimo campionato, a partire dalla stagione 2024/25 e fino al 2028/29, a Dazn e Sky.