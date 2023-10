Calcio in tv: Dazn, Sky e TimVision a confronto. Dove vedere le partite, quanto costa in Italia e in Europa

Cosa è cambiato per i tifosi e spettatori italiani dopo l’accordo raggiunto per i diritti tv? La risposta è semplice: nulla. Si continuerà come si è fatto in questi ultimi anni con Dazn regina assoluta dall’alto delle dieci partite del campionato trasmesse sui propri canali e Sky a seguire con tre match trasmessi in co-esclusiva ogni giornata. L’unico dubbio restano gli abbonamenti tv: cambieranno? Aumenteranno ancora? Ci saranno degli abbonamenti? Ancora è presto per dirlo ma è utile dare uno sguardo anche a cosa accade fuori dai nostri confini gettando un occhio sugli altri paesi.