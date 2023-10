Paoloni, la frase shock: “Ho scommesso con calciatori di Serie A e altri che oggi sono in Federazione“

ROMA - “Ho scommesso con calciatori che giocano ancora in Serie A e altri che sono oggi in Federazione. Non andavo in giro col registratore, ma avrei le prove. Mi hanno criticato sui giornali, ma i primi erano loro". La frase l'ha detta Marco Paoloni, ex portiere con una buona carriera in Serie B, nella trasmissione di Rai 3 Avanti Popolo, condotta da Nunzia De Girolamo.