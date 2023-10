Spavento per Piqué: non vede una voragine e precipita per due metri in Messico!

La Kings League Americas è ormai una realtà anche lontano dalla Spagna. Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e ideatore della nuova manifestazione ieri era in Messico insieme ad un gruppo di presidenti per presentare la prima edizione della nuova competizione fuori dal territorio spagnolo. Il nuovo campionato vedrà protagonisti stelle come James Rodriguez, 'Chicharito', Miguel Layún e Marc Crosas. Ma l’uomo più in vista della serata è stato proprio Gerard Piquè, a causa di un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.