Tonali, trovato l'accordo sul patteggiamento

ROMA - Les jeux sont faits. Non c’è più trattativa, i giochi sono fatti. Tonali ha disputato ieri sera la sua ultima gara prima della squalifica. Giusto il tempo di godersi il St James’ Park, prendersi un’altra standing ovation al minuto 65 e poi vivere il fischio finale (sotto una pioggia che sembrava scendere per lavare via certi peccati) come il preludio del “verdetto” che oggi verrà comunicato dalla procura federale: 10 mesi di stop concordati coi suoi legali, nei quali Sandro potrà comunque allenarsi, più altri 8 di pene alternative, vale a dire incontri con associazioni dilettantistiche e squadre giovanili da svolgere in Italia, oltre a una terapia che la Figc monitorerà a distanza. Il patteggiamento è in “stile Fagioli”: se Tonali non dovesse rispettare il piano, verrebbe infatti travolto dai 48 mesi di squalifica che la procura ha individuato come sanzione congrua alle sue scommesse (anche su Milan e Brescia quando era tesserato per questi club, «ma sempre a vincere» lui sostiene) al netto dello sconto pre-deferimento (diventano 24) e della collaborazione offerta (scendono a 18, con la formula 10+8).