Messi-Ronaldo, è sfida per il Super Pallone d’Oro: cos’è e chi può vincerlo

Lionel Messi ha appena portato a casa l'ottavo pallone d'oro della sua straordinaria carriera. Ma il fuoriclasse argentino non si sente ancora sazio e potrebbe puntare alla conquista di un altro trofeo: il Super Pallone d'oro. Si tratta di un premio che France Football ha creato per il 30° anniversario della fondazione della rivista, per premiare il calciatore più forte degli ultimi tre decenni. Nel 1989 fu vinto da Alfredo Di Stefano. Per eleggerlo vennero presi in considerazione i decenni '60, '70 e '80. Completarono il podio Johan Cruyff e Michel Platini. Va ricordato che solo coloro che avevano precedentemente vinto il Pallone d'Oro erano nella rosa dei candidati, quindi né Pelé né Diego Maradona (svantaggiato dai criteri di selezione dell'epoca) erano nella lista.