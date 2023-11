Ex Serie A arrestato ubriaco negli Stati Uniti: lo avete riconosciuto?

FLORIDA - Un noto ex calciatore è stato arrestato dalla polizia in Florida, dopo essersi schiantato con la sua auto mentre guidava in stato di ebbrezza. Ecco chi è .

Ex calciatore arrestato, ecco chi è

Si tratta di Iván René Valenciano, ex giocatore colombiano con un passato in Serie A all'Atalanta nella stagione 1992-1993. Valenciano, ora 51enne che in carriera ha giocato anche in Nazionale e soprattutto al Junior de Barranquilla dove è ancora lo storico capocannoniere, è stato rilasciato dopo solo 24 ore senza la necessità di pagare la cauzione.