Bojan senza filtri: "Non sono Ronaldo e Messi l'esempio per i giovani"

ROMA - "Messi, Ronaldo e Nadal non sono un esempio per i giovani". A dirlo è Bojan Krkic, ex 'enfant prodige' del Barcellona dove è cresciuto e diventato calciatore per poi vestire anche le maglie di Stoke City, Roma, Ajax, Milan , Mainz, Alaves, Montreal e Vissel Kobe.

Rakuten TV annuncia l'arrivo di 'Bojan, Dietro il Sorriso'

Le parole di Bojan su Messi e Ronaldo

Un giro del mondo che lo ha visto infine tornare, oggi 33enne, proprio nel Barcellona che gli ha affidato un ruolo importante come dirigente del settore giovanile, la celebre 'Masia'. "Né Messi, né Cristiano Ronaldo, né Rafa Nadal sono casi ordinari - ha spiegato Bojan in un'intervista a 'As' -, non possono essere un esempio per i giovani perché sono straordinari. Questo tipo di successo è riservato solo a loro, ma il successo può avere varie forme". L'ex attaccante fa dunque qualche esempio citando altri calciatori: "Per me Sergio Canales è uno sportivo di successo, perché si è rotto tre volte il ginocchio ed è arrivato comunque in nazionale. Oppure Joselu che a 33 anni è arrivato al Real Madrid. Queste sono espressioni di successo".