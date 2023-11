Pallone d'Oro: svelati tutti i voti, Messi vince con uno scarto incredibile

PARIGI (FRANCIA) - Non sono mancate le voci di disaccordo dopo il Pallone d'Oro 2023 assegnato a Lionel Messi, campione del mondo con l'Argentina che ha vinto così per l'ottava volta il trofeo ideato da 'France Football'. Ma proprio la rivista transalpina, rendendo noti i punteggi che hanno portato alla classifica finale , ha svelato come sia stato molto ampio il divario tra la 'Pulce' e i suoi due rivali più vicini , Erling Haaland (secondo a -105 punti da Messi) e Kylian Mbappé (terzo a -192 punti dalla vetta).

Pallone d'Oro, la giuria e le regole di votazione

Una graduatoria maturata dalla votazione di una giuria composta dai giornalisti rappresentanti delle prime 100 nazioni del ranking Fifa (cinque nomi indicati da ciascuno con 5 punti assegnati al primo, 4 al secondo, etc.). A parità di punteggio, tra i criteri presi in considerazione, c'era anche il numero delle nomination per la lista finale dei 30 ottenute in carriera dai vari calciatori.

Pallone d'Oro 2023: la classifica finale con i punteggi

1) Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami): 462 punti

2) Haaland (Manchester City): 357 punti

3) Mbappé (Paris Saint-Germain): 270 punti

4) De Bruyne (Manchester City): 100 punti

5) Rodri (Manchester City): 57 punti

6) Vinicius Jr. (Real Madrid): 47 punti

7) Julian Alvarez (MAnchester City): 28 punti

8) Osimhen (Napoli): 24 punti

9) Bernardo Silva (Manchester City): 20 punti

10) Modric (Real Madrid): 19 punti

11) Salah (Liverpool): 13 punti

12) Lewandowski (Barcellona): 12 punti

13) Bounou (Siviglia/Al-Hilal): 10 punti

14) Gundogan (Manchester City/Barcellona): 8 punti

15) Emiliano Martinez (Aston Villa): 7 punti

16) Benzema (Real MAdrid/Al-Ittihad): 6 punti

17) Kvaratskhelia (Napoli): 6 punti

18) Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid): 5 punti

19) Kane (Tottenham/Bayern Monaco): 4 punti

20) Lautaro Martinez (Inter): 4 punti)

21) Griezmann (Atletico Madrid): 4 punti

22) Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco): 3 punti

23) Onana (Inter/Manchester United): 2 punti

24) Bukayo Saka (Arsenal): 1 punto

25) Gvardiol (Lipsia/Manchester City): 1 punto

26) Musiala (Bayern Monaco): 0 punti

27) Barella (Inter): 0 punti

28) Odegaard (Arsenal): o punti

28) Kolo Muani (Eintracht Francoforte/Paris Saint-Germain): 0 punti

30) Ruben Dias (Manchester City): 0 punti