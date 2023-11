E sul gol di Kean il Var disse: "E' una manata, porca miseria!"

Centimetri, se volete, in ogni caso. Dei tacchetti, nel primo caso. Del contatto con il braccio sinistro sul volto (questo il busillis) di Faraoni nel secondo. Centimetri, perché fosse stato più giù poteva essere trascurabile. Juventus-Verona, settimana scorsa ma è stato un caso . E allora Open VAR su Dazn alza il sipario e mette l’audio a disposizione per i due casi dello Stadium «C’è bandierina arancio» dice l’operatrice nel VOR (e la bandierina arancione si ha con un fuorigioco entro mezzo metro)… E poi ancora: «E’ tight eh, bisogna controllare questo (il passaggio, punto di rilascio del pallone), se vado indietro di uno (un frame, un/cinquantesimo di secondo) è buono, se guardo quello del sistema….» ancora l’operatrice Francesca Bassani, davvero brava. Il VAR (Nasca) ha solo un compito: « Devi fare overrule per offside, Kean è in fuorigioco di partenza » comunica a Feliciani.

Kean e la manata su Faraoni, cosa ha detto il Var