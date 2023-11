Adesso vinco io: ecco il docufilm su Marcello Lippi

Sarà presentato in anteprima alla quarantunesima edizione del Torino Film Festival nella sezione Ritratti e paesaggi Fuori concorso, Adesso vinco io, un docufilm su Marcello Lippi. Il film racconta chi è davvero Marcello Lippi, l’uomo dietro al sigaro, capace di portare l’Italia a vincere il Campionato del Mondo di Calcio nel 2006, oltre ad essere il simbolo della Juve più vincente di sempre. Sotto la cenere di un giocatore di Serie A che passa la sua carriera a diventare capitano e bandiera di una squadra che non alzerà neanche un trofeo, cova il desiderio di rivincita, di affermazione prepotente di sé, una nemesi dei valori fin lì propugnati, diventando da allenatore una straordinaria e inarrestabile macchina da guerra, capace di riempire la bacheca personale di ogni successo possibile, in Europa come in Asia, anche alla guida di squadre che tutti davano per perdenti. Marcello Lippi è stato decubertiano per la prima parte della sua vita professionale e un letale serial winner nella seconda che lo ha consegnato agli annali del calcio, esempio per maestri del calcio come Sir Alex Ferguson. Un uomo forse inconsapevolmente diviso a metà, ma che nonostante questo - o forse proprio grazie a questa sua natura, scissa su alcuni valori, ma inflessibile su altri - ha saputo unire i tifosi come nessuno mai prima.