Addio ad Aldo Bet, difensore combattente di Inter, Roma e Milan

VARESE - È morto a 74 anni Aldo Bet, ex difensore centrale ricordato soprattutto per le sue esperienze con Roma e Milan. Era ricoverato in ospedale a Varese. Nato in provincia di Treviso il 26 marzo 1949, Bet fu lanciato 19enne da Helenio Herrera nell'Inter nel 1968, per poi essere portato dallo stesso allenatore franco-argentino alla Roma, in quell'estate, insieme con Sergio Santarini, anche lui esploso in nerazzurro in quell'anno. In giallosso Bet e Santarini costituirono l'asse della difesa fino al 1973, quando il calciatore trevigiano passò al Verona.