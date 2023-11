Gol nel derby all'ultimo respiro: la rovesciata è pazzesca

ROMA - Un gol decisivo allo scadere, in rovesciata, in un derby: quale giocatore non sogna un exploit del genere? Per Lorenzo, "il Toro" Alessandroni, il sogno è diventato realtà in occasione di Osimana-Castelfidardo, Eccellenza marchigiana, con una rete destinata a restare negli annali della società.