Adani si commuove sui social: "Tradimento di Vieri? In estate ho capito una cosa"

Adani in diretta su Instagram: "Così è finita la Bobo Tv"

"C'è stato un confronto acceso, professionale, con modi totalmente sbagliati e irrispettosi - spiega Adani - Questo ha raffreddato la possibilità di riflettere e tornare sui nostri passi come fatto altre cento volte prima. Passano due giorni ed ecco la richiesta di prendere una pausa. In mezzora io, Nicola e Antonio abbiamo comunicato che ci saremmo presi una pausa. Io per primo". Ma la reazione di Vieri, tornato subito in diretta con un nuovo format, spiazza gli amici. "Come si fa ad andare in diretta col sorriso sulle labbra a parlare di nuovi format come se niente fosse? E quando li hai pensati? - attacca - Ci ha ringraziati definendoci collaboratori… siamo diventati improvvisamente dei collaboratori… a me che aveva detto ‘la Bobo Tv non la posso fare senza te'. Io che avevo fatto di tutto per farla nascere. E cosa dire del fulmineo accordo con la Lega Serie A? Sia chiaro, contro la Lega non ho niente però mi chiedo: quando lo hai fatto? Ci sono i tuoi fratelli in attesa di una risposta e tu ci dai sopra un colpo di spugna".

Bobo tv, la verità sul "tradimento"

"La domanda a questo punto è se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva niente prima? Magari qualche idea balenava già da prima, dall'estate? È stato mandato tutto a puttane… Ve lo dico e mi piange il cuore, la Bobo TV è il passato. Non esiste più. Tutto quello che avete sentito negli ultimi dieci giorni e stasera non c'entra nulla con la Bobo TV - la dura chiusa di Adani - Niente è irreversibile, Antonio e Nicola sono amici spettacolari e ho voluto tanto bene a Bobo. Lo spogliatoio dovrebbe essere sacro, protetto e inviolato. Niente è irreversibile. Chi ha amato tanto tempo può amare ancora e sopportare un tradimento".