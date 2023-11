Scommesse, Florenzi indagato: si attiva anche la procura Figc

ROMA - Non è stata una sorpresa per la Figc la notizia dell' iscrizione di Alessandro Florenzi nel registro degli indagati da parte della Procura di Torino , che contesta al terzino del Milan l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse (reato punito da una specifica normativa, quella contemplata all'art. 4 della legge 401 del 1989).

Il nome di Florenzi sulla lista di Chinè

La procura della Figc ne era infatti già a conoscenza e così dopo Fagioli, Tonali (che hanno entrambi patteggiato la squalifica) e Zaniolo (che invece ha respinto ogni responsabilità su scommesse effettuate nel calcio e in questi giorni è impegnato con la Nazionale di Spalletti) c'è un altro nome sulla lista del procuratore federale Giuseppe Chiné, la cui inchiesta sul fronte sportivo ormai è collegata a quella penale. Florenzi, se chiamato a rispondere, dovrà dimostrare in sede sportiva di non aver mai scommesso sul calcio: per il codice di giustizia sportiva, i calciatori che scommettono sul calcio rischiano fino a tre anni di squalifica.