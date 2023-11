Gli allenatori italiani nel mondo: sono 11 ct e 30 tecnici in vari tornei

ROMA - Esportiamo grandi cervelli tattici, esperti navigatori nel mare mosso del calcio e anche giovani ricercatori che sperimentano lungo la Via della Seta, lì dove il tempo sembra scorrere più lentamente e un allenatore può costruire un progetto senza l’assillo del risultato. Valgano come esempio la vita e le opere di Vincenzo Annese da Molfetta, ritiratosi dai campi a 22 anni per cominciare la gavetta nella Serie B lettone: oggi allena la nazionale del Nepal. Nel giorno in cui si celebrano quattro commissari tecnici italiani già qualificati a Euro 2024 - Calzona con la Slovacchia, Rossi con l’Ungheria, Tedesco con il Belgio e Montella con la Turchia - vale la pena ricordare che la nostra scuola tecnica non è mai stata così tanto di moda. Il made in Italy, insomma, fa breccia e porta risultati. Soprattutto perché non esistono solamente i ct giramondo, ma anche altri 30 tecnici nei vari campionati: ce n’è per tutti i gusti, dai palcoscenici dorati calcati da Ancelotti ai campi della periferia tedesca nei quali si sta facendo notare il 39enne Domenico Bologna con il suo Sc Lahr. E così ci emozioniamo per la storia di “Ciccio” Calzona, il rappresentante di caffè che la sera andava al campo e inventava tattiche talmente innovative da conquistare il collega Maurizio Sarri, fino a diventare suo vice ai massimi livelli; o per quella di Rossi, uno che ha avuto il coraggio di fare le valigie e partire per conquistare l’Ungheria, perché in Italia erano arrivati a chiedergli dei soldi per allenare. Storie di vita, storie di riscatto. Guglielmo Arena a Messina faceva l’assicuratore e oggi siede sulla panchina del Laos dopo aver allenato in undici nazioni diverse, dal Benin all’Oman, dal Burkina Faso a Singapore. Tra i più esperti c’è De Biasi, a un passo dalla panchina degli azzurri nel 2016 e poi catapultato prima in Albania e ora in Azerbaigian. A Baku sono tutti pazzi per il calcio di Gianni, che due sere fa ha spazzato via la Svezia con un sonoro 3-0. Di Mancini e del suo approdo a Riyad sappiamo tutto o quasi, quella di Moriero alle Maldive è una luna di miele, mentre il globetrotter Cusin ora insegna calcio alle Isole Comore, al largo della costa del Mozambico.