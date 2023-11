Nasce il primo Campionato Inclusivo di calcio a 8

Siamo emozionati di annunciare con orgoglio l'arrivo del 1° Campionato Inclusivo della Lega Calcio a 8 , un'esperienza che rappresenta una vera e propria pietra miliare nel mondo dello sport. In un contesto in cui la diversità e l'inclusione sono valori sempre più importanti, questa lega si distingue non solo per il suo nome, ma anche per la sua missione straordinaria.

Una Lega Unica, di nome e di fatto

Questo campionato rappresenta una lega unica, sia nel nome che nei principi che ne guidano l'azione. Il nostro obiettivo primario è dare a tutti la preziosa opportunità di giocare e di esprimersi sul campo da gioco. L'inclusione è il nostro obiettivo, e siamo determinati a dimostrare che le differenze non sono un ostacolo, ma una risorsa da celebrare. La Lega Calcio a 8 Unica è pronta a prendere il via, e non vediamo l'ora di condividere questa straordinaria avventura con tutti voi.

Le squadre

Diverse squadre provenienti da realtà differenti si uniranno per condividere una missione comune: abbattere le barriere, sfidare i pregiudizi e dimostrare al mondo quanto sia importante creare opportunità per tutti.

INSUPERABILI

ROMULEA AUTISTIC FC

ALBANO PRIMAVERA

SS LAZIO

EMPOLI MERAKI APS

AS ROMA FS METÀ COOP

Superare le etichette

Spesso, ciò che è etichettato come "disabilità" è una semplice etichetta che nasconde le reali abilità delle persone. Crediamo nel vedere al di là delle apparenze e delle limitazioni evidenti. Siamo pronti a dimostrare che i confini possono essere superati e che le sfide possono trasformarsi in opportunità uniche per crescere, imparare e raggiungere traguardi eccezionali e nuove visioni.

Emozioni e sorprese

Sarà un'attesa carica di emozioni. Mentre ci prepariamo per l'inizio della stagione, vi invitiamo a seguirci attentamente sul profilo social. Siamo pronti a svelare le sorprese che abbiamo in serbo per voi, gli appassionati di calcio e i sostenitori dell'inclusione che ci accompagneranno in questa sfida con coraggio e amicizia che sul campo sono più forti di qualsiasi differenza. Condividiamo la nostra passione attraverso l'hashtag #LegaCalcioa8Unica. Questo hashtag non è solo un simbolo, ma una dichiarazione di intenti. Con esso vogliamo ispirare, sensibilizzare e coinvolgere tutti coloro che credono nell'inclusione e nella possibilità di creare un mondo migliore attraverso lo sport.

L'appuntamento

Preparatevi a un'esperienza indimenticabile mentre ci avviciniamo al calcio a 8 come non lo avete mai visto prima. La Lega Calcio a 8 Unica è qui per dimostrare che il vero spirito dello sport va oltre i risultati sul campo, è l'inclusione, la passione e la determinazione di superare le sfide insieme. Siete pronti?

FINALMENTE SI PARTE, domenica 20/11/2023 dalle ore 09 avrà luogo la prima giornata di questo campionato, presso il Circolo Stella Azzurra in via dei cocchieri 11 zona Eur /Marconi. Non ci resta che venire ad applaudire e sostenere questi ragazzi perché loro sono e saranno i nostri Campioni preferiti.