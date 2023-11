Ulivieri operato dopo il malore: l'aggiornamento sulle sue condizioni

ROMA - Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri è stato operato nella notte all’Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. Lo fa sapere la stessa Assoallenatori (Aiac) con un comunicato stampa diramato in mattinata. L’operazione, perfettamente riuscita, si è resa necessaria dopo il malore che Ulivieri aveva accusato allo Stadio Olimpico , un’ora prima dell’inizio di Italia-Macedonia del Nord , dove era arrivato insieme alla figlia Valentina.

Ulivieri, condizioni stabili

Sotto la supervisione del professor Zeppilli (coordinatore dell’Area medico scientifica della Figc), Ulivieri è stato subito visitato e poi trasportato al Santo Spirito. Prima di essere operato ha chiesto il risultato degli azzurri contro la Macedonia, così come al risveglio in reparto la domanda è stata: "Come ha giocato l’Italia?", segno inequivocabile di decorso positivo. Tra i primi a informarsi sulle sue condizioni di salute, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti.