Batistuta in campo per aiutare gli alluvionati: "Cercheremo di dare una mano"

Gabriel Omar Batistuta sarà tra i protagonisti dell'evento di beneficenza "Metti in campo il cuore", organizzato allo stadio Castellani di Empoli per aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni. A sfidarsi saranno la Nazionale cantanti e Shalom campioni del cuore . "Starò qua un paio di giorni, sono qui a scopo benefico. Mi fa piacere, prima di tutto aiutare qualcuno che ha bisogno in questo momento, e poi tornare a Firenze che è casa mia. Vediamo se riusciamo ad aiutare queste persone", ha detto Batistuta.

Batistuta in campo per beneficenza

L'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter scenderà in campo: "Non mi chiedo di fare gol in questo momento, l'importante è divertirsi e cercare di dare veramente una mano alla gente che sta soffrendo per questo evento. Ci proviamo, noi che stiamo bene, che abbiamo la forza proviamo a incoraggiare tutta quella gente che davanti non avrà un periodo buonissimo". Tra le presenze in campo anche Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Niveo, Andrea Maestrelli, Lda, Ndg, Il Tre, Moreno il Biondo, Ludwig, Piccolo G, Aka7, Cricca, Pierpaolo Petrelli, Shade, Sergej, Crytical, i Gemelli di Guidonia, e Guglielmo.