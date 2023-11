Ronaldo contro Messi, The Last Dance: quando e dove si affrontano per l'ultima volta

Lionel Messi sfida Cristiano Ronaldo, e molto probabilmente sarà l'ultima volta tra i due. L'argentino e il portoghese, che hanno dato spettacolo giocando da rivali con Barcellona e Real Madrid e che insieme hanno vinto 13 degli ultimi 15 Palloni d'Oro, si sfideranno in un evento già ribattezzato per l'occasione "The Last Dance".