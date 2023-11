Saudi League, Ronaldo trascina l'Al-Nassr: Al-Wehda ko

LA MECCA (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo ancora protagonista con la maglia dell'Al-Nassr: nella tredicesima giornata della Saudi Pro League, il fuoriclasse portoghese trascina i gialloblù che si impongono per 3-1 sul campo dell'Al-Wehda. L'ex Real Madrid e Juventus segna il terzo gol (il 12° in 13 partite disputate), dopo gli acuti dell'ex Inter e Manchester United Telles e la rete di Al Amri su assist di un'altra vecchia conoscenza nerazzurra, Marcelo Brozovic. Ai padroni di casa non basta invece il gol di Anselmo. L'Al-Nassr coglie così un prezioso successo esterno, grazie al quale raggiunge quota 31 punti, a -4 dalla capolista Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly.