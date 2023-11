Montella, che spavento: malore per il fratello in aereo. Le sue condizioni

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Che spavento per Vincenzo Montella : secondo quanto riportato dalla Federcalcio turca , il fratello del commissario tecnico della Turchia , Emanuele , ha avuto un malore a bordo dell'aereo che stava riportando in patria il sodalizio biancorosso dopo l' 1-1 di Cardiff contro il Galles .

Montella, come sta il fratello: le sue condizioni

Dopo il malore occorso a Emanuele Montella, il velivolo della Turchia è atterrato precauzionalmente a Monaco di Baviera. In seguito il tecnico e il medico della squadra Hamit Altintop hanno accompagnato l'uomo in ospedale, dal quale è stato poi dimesso. Emanuele sta bene e, insieme al fratello, si metterà in viaggio verso Roma.