Di Maria, il post d'addio all'Argentina è da brividi: compagni in lacrime

Di Maria, parole da brividi sull'Argentina

Il fideo ha espresso così le sue emozioni: "Bene, è arrivata l'ultima partita dei playoff per me. Non riesco a esprimere a parole ciò che ho provato in quest'ultimo tempo, mi sto godendo ogni secondo dell'affetto che ci state regalando. L'affetto di ognuno di loro mi ha reso oggi quello che sono. Purtroppo non possiamo lasciar passare i fatti emersi allo stadio, nessuno merita questo brutto trattamento né i colpi. Le famiglie e i bambini spaventati nel bel mezzo di uno stadio dove l'unica cosa che sarebbe dovuto succedere è guardare e godersi una partita all'interno di quello che è folklore del calcio. Spero che non succeda di nuovo questo genere di cose. Noi come giocatori difenderemo sempre la nostra gente senza alcun dubbio. La Copa America sarà l'ultima volta che vestirò la maglia dell'Argentina, con tutto il dolore dell'anima e sentendo un nodo alla gola saluto la cosa più bella che mi è successa nella mia carriera. Vestirla, sudare e SENTIRLA con tutto l'orgoglio. Grazie, grazie famiglia, grazie amici e compagni, continuiamo a fare la storia e questo resterà per l'eternità. Forza Argentina".

Le reazioni dei compagni

L'annuncio ha suscitato subito grandi emozioni tra i compagni di nazionale. Dybala ad esempio ha commentato: "Sei enorme fideo". L'altro romanista Paredes ha invece scritto: "Grazie assolutamente per tutto amico mio, ti amo". Spazio anche agli ex compagni della Juve, con Dusan Vlahovic che ha omaggiato Di Maria scrivendo: "Leggenda".