Ancelotti: "Io mourinhista e romanista. Addio al Real? Ha ragione José"

Carlo Ancelotti ricambia le belle parole spese per lui da Mourinho nei giorni scorsi. Il tecnico del Real Madrid è focalizzato sulla sfida di Champions League contro il Napoli , ma in un'intervista a Dsports Radio ha parlato anche del suo bel rapporto con l'allenatore della Roma: "Mourinho è Ancelottista? Ho un bel rapporto con lui. Io sono Mourinhista e romanista, perché sono stato capitano della Roma e ho un ricordo fantastico del periodo che ho passato nella Roma. Ha detto che solo un pazzo andrebbe via dal Real Madrid? Questa è la sua idea, ma sono abbastanza d’accordo".

Il calendario troppo affollato

Ancelotti avrà otto giocatori indisponibili questa sera. Il tecnico del Real coglie l'occasione per affrontare il tema del calendario troppo affollato. "Il calendario è insostenibile - dice Ancelotti - sfortunatamente non siamo noi che facciamo il calendario, sono la Uefa, la Fifa, la Liga, e credo che debbano tenere conto di queste cose, perché in futuro credo che andremo a peggiorare, con i Mondiali con più partite, una Champions con più partite. La soluzione? Penso che un sindacato di giocatori forti possa cambiare qualcosa. Loro sono la parte più importante del football, quando mancano i giocatori più forti, si perde una parte dello spettacolo".

Modric assente

Con il Napoli non ci sarà Modric, non ce l'ha fatta a recuperare: "Non può giocare, non ha tempo per recuperare, non ha niente di serio, lo vedremo nelle prossime partite, ma non contro il Napoli".

Napoli, momento complicato

Ancelotti conosce Mazzarri, e le insidie che nasconde questa partita: "Il Napoli ha cambiato allenatore, lo conosco molto bene, ha esperienza, ha vinto una partita importante sabato, ha una squadra con tante qualità, sarà difficile per noi".

Ancelotti e il futuro

"Il mio futuro? Io sto molto bene nel Real Madrid, e nel futuro sarà quel che sarà, io non ho fretta e sono focalizzato sulla partita che sto per giocare".