Andrea Ranocchia torna nel calcio: ecco la nuova vita dell'ex Inter

MILANO - L'ex difensore (e capitano) dell'Inter Andrea Ranocchia, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a settembre 2022, torna nel mondo del calcio. Non come calciatore, ma come membro dell'organigramma societario del Terni FC, formazione che milita nell'Eccellenza umbra. Ranocchia, come ha spiegato il presidente del club Andrea Cardona, sarà "una risorsa a livello economico e di competenze calcistiche. Quando è venuto a trovarci la settimana scorsa ha detto una cosa fonamentale ai nostri ragazzi che lo guardavano ammirati. Per arrivare a certi livelli e, soprattutto per restarci, servono umiltà, dedizione e cultura del lavoro. Caratteristiche che noi, come società, vogliamo coltivare insieme a lui". Ranocchia aveva annunciato l'addio al calcio dopo il grave infortunio al perone rimediato in Napoli-Monza del 21 agosto 2022, nella sua prima e unica presenza con la maglia del Monza.