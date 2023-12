Golden Boy, Bellingham premiato: "Voglio vincere tutto"

TORINO - "Io il migliore al mondo? Fa piacere sentirselo dire, per me conta aiutare i miei compagni di squadra e cercare di crescere partita dopo partita. Il Real Madrid è il miglior club del mondo, mi sento molto fortunato a giocare in una squadra del genere". Sono le parole di Jude Bellingham, premiato a Torino col "Golden Boy 2023". "Obiettivi con Real e Inghilterra? Si vuole vincere tutto, le aspettative sono alte, ce la si mette tutta per fare del nostro meglio", ha aggiunto il centrocampista inglese.