Il nuovo ranking Uefa aggiornato: solo due italiane in top 10

Dopo l'ultimo turno di coppe europee la Uefa ha aggiornato il ranking con i nuovi coefficienti relativi ai club. Restano in top 10 solamente due squadre italiane, l'Inter e la Roma, rispettivamente sesta e decima. La Juventus, fuori dalle coppe, rimane quindicesima, con il Napoli subito dietro al 16° posto (due posizioni scalate). L'Atalanta sale in 22esima posizione, il Milan in 32esima, mentre la Lazio scende al 35° gradino.