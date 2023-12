Arianna Mihajlovic: "Non ho mai detto a Sinisa che stava morendo"

MIhajlovic, il ricordo di Arianna un anno dopo la morte

"Penso a Sinisa continuamente. Lo schock è durato mesi, lo sentivo camminare e sdraiarsi accanto a me", dice proprio Arianna in un'intervista al 'Corriere della Sera' in cui rivive alcuni momenti difficili vissuti durante la malattia del marito: "Nell'ultimo mese, i medici mi hanno detto che sarebbe morto. Non sapevo se dirglielo. Mi sono confrontata con tutti e cinque i figli. Solo con loro, non l'ho detto a nessun altro, neanche a mia madre. Insieme, abbiamo deciso di non dirglielo, per non togliergli quel lumicino di speranza. D'altra parte, lui non ci ha mai chiesto se ce l’avrebbe fatta, ha sempre lottato perché era un uomo che non poteva accettare di morire".