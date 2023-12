Mario Sconcerti, il Museo di Coverciano gli intitola un premio di laurea

Sconcerti, tutti gli altri riconoscimenti

Un altro riconoscimento al grandissimo lavoro di Sconcerti a dimostrazione di come la sua figura sia stata impattante e carismatica nel mondo calcistico. L'appellativo di 'Direttore tecnico', attribuitogli dal Settore Tecnico Federale, l'inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano, il riconoscimento istituito dalla Fondazione Museo del Calcio e dalla FIGC 'per valorizzare il patrimonio, la storia, la cultura e i valori del calcio italiano attraverso i campioni e le personalità sportive più rappresentative ed emblematiche' sono solo alcune delle attestazioni postume che il giornalista ha ricevuto.