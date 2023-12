Four Four Two, la top 100 del 2023: solo un italiano in classifica

Come consuetudine, il popolare magazine inglese Four Four Two ha pubblicato la classifica dei 100 migliori calciatori che si sono messi in evidenza nell'anno solare. A vincere è stato Erling Haaland, che trionfa davanti a Jude Bellingham e Harry Kane. Mbappé chiude al quarto posto davanti a Rodri e Lionel Messi (sesto). Chiudono la top ten Bernardo Silva, Salah, Griezmann e Vinicius jr.