Messi, il gol strepitoso del figlio Mateo: la rovesciata è perfetta

ROMA - Uno splendido gol in rovesciata non passa mai inosservato: ancor di più se a realizzarlo è un figlio d'arte come Mateo Messi, figlio dell'asso argentino Leo che all'età di 8 anni mostra che buon sangue non mente. Il piccolo Mateo era già stato protagonista di un video diventato virale, mostrando una straordinaria grinta in campo: ora è la volta del gran gesto tecnico.