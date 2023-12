Ibrahimovic show: la rovesciata sulla spiaggia fa impazzire i social

Zlatan Ibrahimovic festeggia Santo Stefano in modo del tutto particolare. L'ex centravanti svedese, rientrato da poche settimane al Milan con un ruolo dirigenziale, ha pubblicato sui social un video che ha fatto impazzire i fans. Un filmato che in pochi minuti ha collezionato migliaia di visualizzazioni e di like.

La rovesciata di Ibrahimovic e i commenti dei tifosi

Ibrahimovic si è cimentato in una spettacolare rovesciata in spiaggia: un movimento perfetto, che lo ha visto colpire il pallone con precisione. "Perchè non torni a giocare", è uno dei commenti dei tanti tifosi del Milan, che lo invitano a scendere nuovamente in campo.