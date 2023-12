Palmese, Dionisio in azione: Grimaldi nuovo allenatore

PALMA CAMPANIA - Detto e fatto. Poche parole e azioni istantanee. Nicola Dionisio è già in sella alla Palmese ed ha trascorso il Natale al telefono. Mentre la cittadina è una polveriera, rianimata dal suo arrivo e dal nome roboante che si porta dietro, però predica calma. Il Ds irpino a breve incontrerà la stampa e i tifosi. Lancia un solo messaggio preciso a tutto il mondo Palmese. «Purtroppo non gioco io e conosco così bene il pallone per fare proclami - spiega sinteticamente - chiedo ai palmesi di stare calmi. So quanto ci tengano alla loro squadra ma il troppo entusiasmo ci può uccidere. Seguano e vengano al campo con il loro calore. Giù ogni aspettativa folle. Questo è un abito da cucire piano piano e senza sbagliare un punto. Non annuncerò nessuno se non ha prima messo nero su bianco. Faremo di tutto per essere pronti il 7 gennaio. E chiedo che nessuno faccia problemi. Ci salviamo assieme, da primo all’ultimo componente. E moriamo insieme se qualcuno sbaglia a lottare».