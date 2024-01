Euro 2024, Champions ed Europa League: l'intelligenza artificiale svela tutti i vincitori

Intelligenza artificiale: chi vincerà Premier e Champions League

Capitolo Premier League: l'Arsenal dovrebbe precedere Manchester City e Liverpool mentre l'Aston Villa di Zaniolo piazzarsi tra le prime quattro, con Sheffield United, Luton e Burnley retrocesse dopo centomila simulazioni. Al City è stata data una probabilità del 33 per cento di vincere la FA Cup per il secondo anno consecutivo, con la previsione di un'altra finale del derby di Manchester. Il Liverpool è il favorito per vincere la Coppa Carabao in vista della semifinale di gennaio contro il Fulham. L'Arsenal potrebbe però assaporare più gloria in Europa, dopo essere stato scelto come leggermente favorito sul City in Champions League. Ai Gunners è stata data una probabilità di trionfare pari al 22 per cento, con i vincitori del triplete al 20 per cento e il Bayern Monaco al 15 per cento. La squadra di Mikel Arteta affronterà il Porto agli ottavi dopo aver vinto il girone prima di Natale.