Gianluca Vialli, tante iniziative nell'anniversario della scomparsa

È trascorso esattamente un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli ma il suo ricordo è ancora vivo tra chi lo ha conosciuto e chi ha avuto la fortuna di viverlo negli anni da calciatore e in quelli successivi. Dalla mostra al Ferraris fino all'evento in programma al Teatro Carlo Felice, sono tantissime le iniziative per ricordarlo.