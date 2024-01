L'album Panini Calciatori 2023-24 domani in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio!

Un’altra grande iniziativa del Corriere dello Sport-Stadio, un regalo bellissimo per i nostri lettori che domani in edicola riceveranno assieme alla copia del nostro quotidiano l’album Panini Calciatori 2023-24 in edicola. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di calcio per avere in modo gratuito il raccoglitore e cominciare così la propria collezione.