È morto Beckenbauer: il mondo del calcio in lutto, aveva 78 anni

Addio a Franz Beckenbauer: il leggendario calciatore tedesco è morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca Dpa. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del celebre difensore, che aveva tenuto in ansia la Germania per le sue condizioni di salute. Beckenbauer è morto all'età di 78 anni: “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande", recita la nota diffusa dalla famiglia dell'ex campione tedesco.