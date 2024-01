De Sisti: "Beckenbauer? Vi racconto quando è rientrato con un braccio solo..."

"È stato uno degli esempi più evidenti e belli di come debba comportarsi un calciatore. Un campione nel gioco e nella vita". Giancarlo De Sisti ha accolto con enorme tristezza la notizia della morte di Beckenbauer , avversario nella leggendaria semifinale del Mondiale del 1970 e amico fuori dal campo. "Io mi occupavo di Overath, ci marcavamo a vicenda, ma tutte le volte che andavo a contrasto con il Kaiser sentivo un brivido dentro. Era già una leggenda e anche se non te lo faceva pesare te ne rendevi subito conto. Quando rientrò con la spalla fasciata dopo un fallaccio ci guardammo tutti con stupore: sembrava fatto di ferro, per un attimo ci siamo sentiti persi. Era strepitoso pure con un braccio solo". "Picchio", campione d'Europa nel '68 , descriverebbe così ai giovani di oggi le qualità di uno dei più grandi campioni della storia del calcio: "Oggi sarebbe senza dubbio il più forte al mondo, non c'è nessuno che gli somiglia. Aveva un fisico statuario, un rapporto diretto col pallone, una qualità di base eccelsa. E poi dribbling, senso della posizione, lancio, tiro da fuori, senso del comando e della distribuzione del gioco. Un centrocampista totale".

Beckenbauer, il ricordo di De Sisti

Di quella sfida è stato detto tanto, se non tutto. Così l'aneddoto scelto da De Sisti è quello di un incontro avvenuto 36 anni dopo, durante un evento a Roma per lanciare il Mondiale del 2006: "Mio figlio perché voleva conoscerlo ed è grazie a quella stretta di mano che Marco ha deciso di scrivere un libro su di me". Ecco il passaggio citato nel libro "De Sisti, campione e gentiluomo", scritto appunto da Marco De Sisti: "Fui colpito da quello che il Kaiser disse a mio padre. Dopo averlo guardato con ammirazione prounciò questa frase “De Sisti? - un attimo di pausa, un sorriso e poi... “great player”. Quelle parole mi rimasero dentro. L’uomo che elogiava mio padre era una leggenda vivente. È quel giorno che capii che tutto ciò che sapevo e non sapevo di mio padre doveva essere raccolto in un volume".