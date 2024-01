Momenti di forte emozione al Teatro Carlo Felice, a Genova, per "My name is Luca", evento per celebrare la memoria di Gianluca Vialli, scomparso un anno fa, e occasione per raccogliere fondi da destinare alla fondazione dell'ex campione della Sampdoria. Sul palco è intervenuto anche Fedez, commosso, emozionato, accanto alla figlia di Vialli, Sofia, che ha letto alcune testimonianze del padre.