Carnevale: "Maradona, Paola Perego, i tradimenti". Poi la rivelazione shock

Una vita segnata da grandissimi dolori ma anche da grandissime gioie, da discese e risalite in cui il calcio ha avuto un ruolo fondamentale. Andrea Carnevale, fresco dei suoi 63 anni, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica in cui ha svelato i momenti più bui della sua vita ma anche come è sempre riuscito a risalire.